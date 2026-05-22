На Ту-214 испытали отечественный озоновый конвертер — он вдвое легче импортного
АО «Туполев» совместно с АО «ОКБ «Кристалл» завершило разработку и испытания озонового конвертера для самолёта Ту-214. Изделие полностью российское, по массе вдвое легче иностранного аналога и полностью взаимозаменяемо с ним.
Конвертер очищает воздух, поступающий в кабину пилотов и пассажирский салон, от озона. На высотах более 10 километров концентрация этого токсичного газа резко возрастает. Испытания проводились в северных широтах, где содержание озона в воздухе максимально. Замеры подтвердили: изделие надёжно защищает людей на всех высотах, рассказали в Ростехе.
В процессе работ специалисты «ОКБ «Кристалл» освоили новую технологию нанесения каталитического покрытия. В дальнейшем это позволит применять её и на других типах самолётов, отказавшись от импортных решений. Ранее на самолётах Ту-204/214 использовался озоновый конвертер иностранного производства, у которого не было российских аналогов. Теперь эта зависимость устранена.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 7