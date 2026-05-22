Авиация

На Ту-214 испытали отечественный озоновый конвертер — он вдвое легче импортного⁠⁠

АО «Туполев» совместно с АО «ОКБ «Кристалл» завершило разработку и испытания озонового конвертера для самолёта Ту-214. Изделие полностью российское, по массе вдвое легче иностранного аналога и полностью взаимозаменяемо с ним.

Конвертер очищает воздух, поступающий в кабину пилотов и пассажирский салон, от озона. На высотах более 10 километров концентрация этого токсичного газа резко возрастает. Испытания проводились в северных широтах, где содержание озона в воздухе максимально. Замеры подтвердили: изделие надёжно защищает людей на всех высотах, рассказали в Ростехе.

В процессе работ специалисты «ОКБ «Кристалл» освоили новую технологию нанесения каталитического покрытия. В дальнейшем это позволит применять её и на других типах самолётов, отказавшись от импортных решений. Ранее на самолётах Ту-204/214 использовался озоновый конвертер иностранного производства, у которого не было российских аналогов. Теперь эта зависимость устранена.

Источник: rostec.ru

  • Badassgoliath Badassgoliath22.05.26 09:15:26

    По-моему уже испытали всё, что только можно. И это хорошо и правильно.
    Но хотелось бы уже почитать новости про серийное производство.
    И по перевозчикам. Частник — он и есть частник. Что самолётный, что автобусный. Никогда не станет покупать новую технику, а будет до бесконечности латать бэушную и при этом выклянчивать субсидии.
    Надо воссоздавать государственную авиакомпанию.

    Отредактировано: Badassgoliath~09:24 22.05.26
    • Kolyda Kolyda22.05.26 09:37:01
      По-моему уже испытали всё, что только можно. И это хорошо и правильно.
      Но хотелось бы уже почитать новости про серийное производство.

      Похоже что кто-то в высоких кабинетах старательно саботирует развитие нашего гражданского авиапрома. У народа сообщениями в СМИ создают «прекрасную» картинку, вплоть до 1000 самолетов к 30-ому году, а в натуре пока-что только пшик. Понятно что война, понятно что основное усилие авиазаводов направлено на увеличение выпуска боевой авиации. Но тогда бы уж молчали, не трубили бы парадно что вот-вот…
      И, к стати, всякие авиационные печки, кондиционеры, озоновые конверторы и т. п. массово производились в советское время. Неужели всё это выпускалось только в союзных республиках, а не в РСФСР?

      Отредактировано: Kolyda~09:41 22.05.26
      • Владимир Козлов Владимир Козлов22.05.26 12:17:52
        авиационные печки, кондиционеры, озоновые конверторы и т. п. массово производились в советское время


        Ну вы даёте, вы как себе современную авиацию представляете, там всё стало сильно сложнее чем в советское время. И да, к сожалению авиационное приборостроение почти вымерло, это чудо, что вообще наши самолёты летают. И доводить их будут медленно, этого никак не избежать.

      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski22.05.26 19:48:52

        Все это разрабатывается и производится практически заново!
        И все действительно уже производится и ждет только окончательной цертификации чтобы летать.
        Не надо нагнетать атмосферу!

        Кроме того, есть сущестенная разница по сравнению
        с СССР — тогда если партия сказала что надо чтобы самолет взлетел он взлетал — даже если не был полностью готов — теперь даже ВВП не может этого приказать !!

        • Kolyda Kolyda22.05.26 20:44:32
          … теперь даже ВВП не может этого приказать !!


          Что и плохо! Приказы ВВП зачастую улетают в никуда, как и миллиардные субсидии.
          Я рабочий человек, строитель. За полвека своей трудовой деятельности привык выполнять задания. А сейчас противно наблюдать чреду обещаний.

    • Владимир Козлов Владимир Козлов22.05.26 12:01:55

      Очевидно, что испытали не всё, работа ещё идёт. Своими словами про частников вы оскорбляете всех самостоятельных людей которые хотят зарабатывать и достойно жить. Понимаю ваши эмоции, мы все переживаем, но это не причина для…

    • Нет аватара Русич22.05.26 14:21:54

      Государству в Аэрофлоте порядка 75% принадлежит, чего Вы там воссоздавать-то собрались?
      https://ir.aero...holder-capital/

