АО «Туполев» совместно с АО «ОКБ «Кристалл» завершило разработку и испытания озонового конвертера для самолёта Ту-214. Изделие полностью российское, по массе вдвое легче иностранного аналога и полностью взаимозаменяемо с ним.

Конвертер очищает воздух, поступающий в кабину пилотов и пассажирский салон, от озона. На высотах более 10 километров концентрация этого токсичного газа резко возрастает. Испытания проводились в северных широтах, где содержание озона в воздухе максимально. Замеры подтвердили: изделие надёжно защищает людей на всех высотах, рассказали в Ростехе.

В процессе работ специалисты «ОКБ «Кристалл» освоили новую технологию нанесения каталитического покрытия. В дальнейшем это позволит применять её и на других типах самолётов, отказавшись от импортных решений. Ранее на самолётах Ту-204/214 использовался озоновый конвертер иностранного производства, у которого не было российских аналогов. Теперь эта зависимость устранена.