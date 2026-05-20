MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте 1 день назад 722
evocargo Транспорт, спецтехника и логистика

«ЭвоКарго» и «Акрон» запустили автономную логистику на производстве в Великом Новгороде

ПАО «Акрон», один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире, внедрило беспилотную логистику на производственной площадке в Великом Новгороде. Проект реализован российским разработчиком автономного транспорта «ЭвоКарго». На предприятии работает флот из восьми автономных электрогрузовиков.

Благодаря высокотехнологичному решению автоматизировано перемещение запчастей и материалов на территории завода площадью более 500 гектаров, при этом маршрутная сеть включает более 50 точек погрузки и разгрузки.

© companies.rbc.ru

Использование автономного транспорта обеспечивает непрерывность логистических операций, повышает предсказуемость поставок и снижает расходы на грузоперевозки в объеме до 35%.

Проект реализован по модели Robots-as-a-Service (RaaS), в рамках которой разработчик не только предоставляет беспилотный транспорт, а реализует полноценный сервис автономной логистики, в который также входит обновление ПО, техобслуживание, сбор и анализ данных для оптимизации логистических процессов.

«Мы рассматриваем автономную логистику не как отдельный транспортный проект, а как следующий шаг цифровизации производственной среды. Автономный транспорт становится частью единой цифровой экосистемы предприятия, повышая устойчивость процессов, безопасность и управляемость внутренних перевозок», — отметил Денис Гузанов, генеральный директор Acron Digital.

«Для больших промышленных предприятий особенно важна способность новых технологических решений работать в масштабе и в связке с другими процессами. С „Акрон“ мы интегрировали автономный транспорт в непрерывный производственный цикл предприятия, где каждая операция зависит от точности и предсказуемости доставки», — прокомментировал Василий Жуков, заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго».

© companies.rbc.ru

Беспилотные электрогрузовики Evocargo используют мультисенсорную систему восприятия и алгоритмы искусственного интеллекта, которые позволяют в реальном времени анализировать дорожную обстановку и принимать решения без участия человека.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: companies.rbc.ru

Комментарии 2

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара alexm22.05.26 13:20:13

    Отлично!!!
    За последние годы в мире появились сотни команд, показавших работающие демо-машины. Большинство так и остались в секции «видео с полигона»:
    Arrival после громкого IPO распродала активы с огромным дисконтом и ушла в ликвидацию;
    Starsky Robotics закрылась сразу после первых тестов на хайвее;
    Applied Intuition выкупила проект Embark Technology, когда пилотные запуски не конвертировались в заказы;
    Ford и VW прекратили финансирование проекта Argo AI, сочтя сроки окупаемости туманными;
    Phantom Auto не нашла рынок для автономных грузовиков;

    Даже Apple, после десяти лет и миллиардов долларов инвестиций, свернула собственный проект автономного электро-такси и переключилась на генеративный ИИ (и то, похоже, пока не очень успешно    ).
    А если почитать, то интересная статья Дмитрия Куликова, руководит разработкой ПО в Evocargo:
    https://habr.co...rticles/967066/

    #1316447
    • Нет аватара Алексей Растригин22.05.26 13:45:53

      alexm, большая человеческая спасиба за кратко-емкую информационную справку    
      а то сам когда бы еще все это «нарыл»    

      #1316454