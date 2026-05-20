«ЭвоКарго» и «Акрон» запустили автономную логистику на производстве в Великом Новгороде
ПАО «Акрон», один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире, внедрило беспилотную логистику на производственной площадке в Великом Новгороде. Проект реализован российским разработчиком автономного транспорта «ЭвоКарго». На предприятии работает флот из восьми автономных электрогрузовиков.
Благодаря высокотехнологичному решению автоматизировано перемещение запчастей и материалов на территории завода площадью более 500 гектаров, при этом маршрутная сеть включает более 50 точек погрузки и разгрузки.
Использование автономного транспорта обеспечивает непрерывность логистических операций, повышает предсказуемость поставок и снижает расходы на грузоперевозки в объеме до 35%.
Проект реализован по модели Robots-as-a-Service (RaaS), в рамках которой разработчик не только предоставляет беспилотный транспорт, а реализует полноценный сервис автономной логистики, в который также входит обновление ПО, техобслуживание, сбор и анализ данных для оптимизации логистических процессов.
«Мы рассматриваем автономную логистику не как отдельный транспортный проект, а как следующий шаг цифровизации производственной среды. Автономный транспорт становится частью единой цифровой экосистемы предприятия, повышая устойчивость процессов, безопасность и управляемость внутренних перевозок», — отметил Денис Гузанов, генеральный директор Acron Digital.
«Для больших промышленных предприятий особенно важна способность новых технологических решений работать в масштабе и в связке с другими процессами. С „Акрон“ мы интегрировали автономный транспорт в непрерывный производственный цикл предприятия, где каждая операция зависит от точности и предсказуемости доставки», — прокомментировал Василий Жуков, заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго».
Беспилотные электрогрузовики Evocargo используют мультисенсорную систему восприятия и алгоритмы искусственного интеллекта, которые позволяют в реальном времени анализировать дорожную обстановку и принимать решения без участия человека.
