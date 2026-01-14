Второй участок роботизированных станков с программным обеспечением для учебно-производственного комплекса запустили в Екатеринбургском промышленно-технологическом техникуме имени В. М. Курочкина.

Основу участка составил единственный в системе среднего профессионального образования Свердловской области обрабатывающий центр с роботизированным манипулятором производства отечественной компании «БИВЕРТЕХ». Центр приобретен за счет средств гранта из федерального бюджета в размере 20 млн рублей. Грант техникум получил по итогам конкурса Московского государственного технологического университета «СТАНКИН».

Работать на новом оборудовании будут обучающиеся по профессиям «Контролер качества в машиностроении» и «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков». Студенты будут выпускать продукцию в интересах индустриального партнера техникума — Уральского завода транспортного машиностроения — и иных промышленных потребителей. Первую деталь на новом оборудовании изготовили 29 декабря 2025 года.

Учебно-производственный комплекс открылся в техникуме в августе 2025 года. Комплекс включал девять новых станков, размещенных на двух участках, которые включают работы на токарных универсальных станках и работы с программным обеспечением и изготовлением деталей машин.

«Наш техникум — единственный победитель федерального отбора, а за счет 8,5 миллиона рублей из областного бюджета был отремонтирован наш производственный цех, где и была собрана линия», — сказала директор Екатеринбургского промышленно-технологического техникума имени В. М. Курочкина Мария Карабут.