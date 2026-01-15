Экспорт мяса и мясопродуктов увеличился на 10,6% в 2025 году
Экспорт мяса и мясопродуктов из России в 2025 году увеличился на 10,6% по сравнению с 2024 годом и превысил 911 тыс. тонн, сообщил Россельхознадзор.
«Существенный объем поставок занимают мясо и мясопродукты — свыше 911 тыс. тонн. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 10,6% с 824,1 тыс. тонн», — говорится в сообщении.
В частности, экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы увеличился на 7,2%, до 409,5 тыс. тонн, свинины — на 22,7%, до более 270,5 тыс. тонн, пищевых субпродуктов мелкого и крупного рогатого скота, свиней — на 34,1%, до около 90,4 тыс. тонн.
Экспорт готовой мясной продукции по итогам 2025 года составил 84,1 тыс. тонн, говядины — более 33,3 тыс. тонн, молочной продукции — 191,9 тыс. тонн.
Также отмечался рост экспорта живых животных на 74,5%, до 694,2 тыс. голов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 2