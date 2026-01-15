Экспорт мяса и мясопродуктов из России в 2025 году увеличился на 10,6% по сравнению с 2024 годом и превысил 911 тыс. тонн, сообщил Россельхознадзор.

«Существенный объем поставок занимают мясо и мясопродукты — свыше 911 тыс. тонн. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 10,6% с 824,1 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

В частности, экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы увеличился на 7,2%, до 409,5 тыс. тонн, свинины — на 22,7%, до более 270,5 тыс. тонн, пищевых субпродуктов мелкого и крупного рогатого скота, свиней — на 34,1%, до около 90,4 тыс. тонн.

Экспорт готовой мясной продукции по итогам 2025 года составил 84,1 тыс. тонн, говядины — более 33,3 тыс. тонн, молочной продукции — 191,9 тыс. тонн.

Также отмечался рост экспорта живых животных на 74,5%, до 694,2 тыс. голов.