В отдалённом районе Тувы после ремонта открылась обновлённая больница
В Тоджинском кожууне Республики Тыва после капитального ремонта открылась Тоджинская центральная клиническая больница. В обновлённом здании развёрнуто 17 медицинских кабинетов, включая прививочные, кабинеты терапевта, педиатра, невролога, хирурга, дерматовенеролога и стоматологии.
Особое внимание уделено техническому оснащению: в стоматологическом кабинете установлено новое оборудование, а для диагностики работает рентген-кабинет с современным российским аппаратом «Карс», рассказали в Минздраве России.
