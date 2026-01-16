Холдинг «Росэл» (входит в «Ростех») запустил серийное производство специальных устройств — управляемых газонаполненных разрядников. Эти компоненты нужны для работы генераторов высоковольтных импульсов, которые используются в медицинском оборудовании, например, в рентгеновских установках, а также в лазерных системах и источниках электромагнитных импульсов.

Устройство представляет собой прочную герметичную трубку, заполненную инертным газом под большим давлением. При подаче сигнала оно за доли секунды создаёт короткий мощный электрический импульс. Такие импульсы необходимы для питания рентгеновских трубок и накачки газовых лазеров. Применение этих разрядников позволяет делать оборудование компактнее и снижать его энергопотребление.

Разработкой и производством детали занимается входящий в холдинг научно-исследовательский институт «Плазма», уточнили в Ростехе. Ранее подобные компоненты в России серийно не выпускались. Их производство должно снизить зависимость отечественной медицинской и промышленной электроники от поставок подобных комплектующих из-за рубежа.