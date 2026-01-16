10 локомотивов 2ЭС5К поступили на Южно-Уральскую железную дорогу в 2025 году
НЭВЗ завершил контракт по поставке локомотивов в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2025 год. 10 электровозов серии 2ЭС5К «Ермак» направлены в локомотивное депо Карталы.
Грузовые электровозы 2ЭС5К «Ермак», изготовленные на Новочеркасском электровозостроительном заводе, обладают высокой мощностью. Они успешно работают на самых сложных участках железных дорог, эксплуатируются с поездами повышенного веса и длины. Локомотивы отвечают самым строгим экологическим требованиям, оснащены современными системами автоматического торможения, пожарной сигнализации и пожаротушения. Отличительной особенностью также являются совершенная система безопасности машиниста и современное оснащение рабочего места для бригады.
Использование новых современных локомотивов позволяет повысить качество и надежность грузовых перевозок и выполнения маневровых работ, а также снизить влияние на окружающую среду.
