Партия из десяти тягачей КАМАЗ-54902 отгружена в адрес крупной строительной компании из Москвы

Поставщиком высокотехнологичной техники выступил официальный дилер ПАО «КАМАЗ» — «СЕВЕР-СКАН» (филиал в г. Солнечногорск).

«Плотный поток, узкие улицы, частые остановки — работа в Москве предъявляет особые требования к автотехнике. Именно поэтому крупная столичная строительная компания сделала выбор в пользу десяти новых тягачей КАМАЗ-54902. Эти машины — настоящие „городские трудяги“, идеально подходящие для логистических задач в условиях плотного транспортного потока. Ключевые преимущества моделей — манёвренность, удобство управления, отличный обзор и комфортные условия для работы водителя», — отметил начальник отдела продаж компании «СЕВЕР-СКАН» Александр Прыдрык.

Седельный тягач новейшего поколения КАМАЗ-54902 (4×2) был выведен на рынок в 2024 году. Модель предназначена для региональных перевозок на сравнительно небольшие расстояния. КАМАЗ-54902 отличается современной комфортабельной кабиной шириной 2,3 м с низкой крышей и одним спальным местом. Тягач оснащён проверенным временем двигателем KAMAЗ-689 мощностью 390 л. с. и 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач с тормозом-замедлителем (ретардером), который позволяет более безопасно преодолевать затяжные спуски и снизить износ основных тормозных механизмов. Также установлен экономичный гипоидный ведущий мост с оптимально подобранным передаточным отношением. Высота седельно-сцепного устройства составляет 1150 мм, нагрузка на ССУ — 11250 кг. Полная масса буксируемого полуприцепа — 36250 кг.

К слову, эта модель стала победителем Всероссийского конкурса «Лидер мобильной торговли 2025». Седельный тягач КАМАЗ-54902 получил признание в номинации «Лучший транспорт для E-commerce. Большегрузные перевозки, тягачи».

«Костромаавтодор» получил 15 новых самосвалов КАМАЗ грузоподъёмностью 15 тонн

Средства на приобретение машин выделены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новые КАМАЗы будут работать в районных филиалах «Костромаавтодора». Причём не только зимой, но и летом, когда придется возить песок и щебень для строительства новых дорог. В этом году только региональных трасс областные дорожники отремонтируют больше 100 километров.

Дополнительно к каждой машине закуплен комплект навесного оборудования — это ковши и пескоразбрасыватели. Ну, а трудовые будни у новой техники уже начались. После торжественного вручения ключей водители отправились на КАМАЗах к месту их постоянной службы, но не налегке.

Евгений Кананин, директор Департамента транспорта Костромской области: «Они уже приступили к работе. Видите — они загружены снегом. Мы вывезли сегодня 150 кубов снега с базы. Поэтому они сегодня уже приступают к работе, они оформлены. Ну, а летом они будут работать на доставке инертных материалов. „Костромаавтодор“ на сегодняшний день — самый крупный перевозчик в области по щебню по песку».