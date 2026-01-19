Концерн «Калашников» разработал и представил две новые модификации беспилотных летательных аппаратов коптерного типа — «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0». Оба дрона предназначены для ведения воздушной разведки: поиска, обнаружения, идентификации и сопровождения как неподвижных, так и движущихся целей.

«Голиаф 2.0» — это комплекс оптико-электронной разведки с дневной камерой высокого разрешения, тепловизором высокой чувствительности и трёхосевым гиростабилизированным подвесом. Он также оснащён системами обхода препятствий и предупреждения об угрозах со стороны других дронов.

«Каракурт 2.0» отличается компактностью и может переноситься в транспортно-пусковом контейнере, который защищает аппарат от влаги и повреждений. Дрон запускается за несколько секунд даже на ходу или из движущегося автомобиля. Он оснащён дневной камерой и тепловизором на двухосевом подвесе, а благодаря возможности быстрой замены аккумулятора может вести разведку практически непрерывно.

Как рассказали в Концерне, оба комплекса оборудованы помехозащищённой системой связи с шифрованием и способны работать в условиях радиоэлектронного противодействия. Они также интегрированы в систему межвидового информационного обмена для передачи данных в командный пункт в реальном времени. Разработки велись концерном «Калашников» по собственной инициативе.