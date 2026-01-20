Новый детский сад на 250 мест открылся в Дербенте
Трёхэтажное дошкольное учреждение рассчитано на 250 воспитанников — это 14 групп, в том числе две ясельные.Персонал полностью укомплектован — создано более 70 рабочих мест.
Здание оборудовано музыкальным и физкультурным залами, лифтом и пандусами. Территория вокруг благоустроена: установлены спортивные и игровые площадки, беседки. Персонал сформирован — создано более 70 рабочих мест, группы комплектуются. Первых воспитанников здесь приняли в конце декабря.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0