В поселке ГРЭС города Симферополь состоялось открытие нового здания ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 5».
Строительство объекта стоимостью 1,1 млрд рублей реализовано в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В трёхэтажном здании общей площадью более 5 тысяч квадратных метров размещены кабинеты приема специалистов, лаборатория, дневной стационар для детей и взрослых, отделение рентгенодиагностики, кабинеты медицинской профилактики, функциональной диагностики, ЛФК и другие подразделения.
Поликлиника оснащена оборудованием на общую стоимость более 350 млн рублей, в том числе компьютерным томографом, рентген-аппаратом, маммографом, денситометром, стоматологическим, эндоскопическим, лабораторным и другим оборудованием.
На медицинское обслуживание к медорганизации прикреплено 18 696 человек, включая 3 978 детей. Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. Учитывая ожидаемый рост численности прикрепленных жителей, здание поликлиники спроектировано с возможностью расширения количества врачебных участков.
