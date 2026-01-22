Разделяющаяся в полёте пуля: в России началось производство патронов для защиты от беспилотников
Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») начал выпуск патронов «Многоточие», предназначенных для стрельбы по беспилотникам из обычного оружия. Боеприпасы выпускаются в двух калибрах — 5,45×39 мм и 7,62×54 мм.
Их главная особенность — пуля, которая делится на три части после выстрела. Это повышает кучность стрельбы и увеличивает шансы попасть в небольшие и быстрые воздушные цели, такие как дроны. Патроны созданы на основе стандартных гильз и пороха, поэтому их можно производить на обычных патронных заводах без перестройки производства.
«Новые боеприпасы повышают эффективность стрельбы по дронам примерно в 2,5 раза на расстоянии до 300 метров, — пояснили в холдинге. — Они уже проверены в реальных условиях и хорошо себя показали».
Для использования «Многоточия» не нужно менять оружие или ставить дополнительные приспособления — патроны подходят для штатных автоматов и пулемётов. Стрелять ими можно и с установленным глушителем.
