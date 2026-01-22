В Ясашной Ташле Ульяновской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
21 января в селе Ясашная Ташла Тереньгульского района торжественно открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его построила компания «Газпромнефть-Аэро» в рамках сотрудничества с правительством Ульяновской области.
Комплекс назвали именем Героя Советского Союза Василия Миронова, который родился в этом селе. Это имя выбирали сами жители района.
Новый ФОК — это большое современное здание площадью почти 1500 кв. метров. Внутри есть несколько залов: для игр, тренировок, занятий гимнастикой, а также тренажёрный зал. Рядом со зданием установили уличные тренажёры и площадку ГТО.
Здесь будут заниматься боксом, тхэквондо и тяжёлой атлетикой, проводить школьные уроки физкультуры и фитнес для всех желающих. Комплекс сможет принимать даже областные соревнования.
Кроме строительства самого комплекса, в местной школе отремонтировали спортивный зал: заменили пол, окна, освещение и систему отопления, купили новое оборудование.
