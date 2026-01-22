В Краснодарском крае после капремонта открыли обновлённую участковую больницу
В станице Челбасской Каневского района после капитального ремонта открылась местная участковая больница. Теперь более 7 тысяч жителей смогут получать медицинскую помощь в обновлённых и комфортных условиях. Ремонт выполнен в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения», уточнили в администрации Краснодарского края.
За последние четыре года в рамках краевой программы модернизировано более 160 медицинских учреждений. Работы направлены на повышение эффективности использования площадей и общее улучшение инфраструктуры здравоохранения в регионе.
