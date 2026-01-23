Домкрат гидравлический подкатной для карьерной техники разработан и производится в России
Российская компания ИРМАШ разработала и серийно выпускает домкрат гидравлический подкатной для обслуживания карьерной, строительной и тяжёлой промышленной техники. Оборудование предназначено для эксплуатации в условиях высоких нагрузок и замены импортных подъёмных решений, ранее применявшихся в горнодобывающем и промышленном секторе.
Производство и локализация
Домкрат гидравлический подкатной ИРМАШ производится на территории России с использованием отечественной металлоконструкционной базы и локализованных гидравлических компонентов. Конструкция разработана с учётом требований промышленных предприятий, эксплуатирующих карьерную и тяжёлую спецтехнику в условиях повышенных нагрузок и сложного климата.
Оборудование поставляется в серийном исполнении и адаптируется под требования заказчиков по грузоподъёмности, высоте подъёма и условиям эксплуатации.
Назначение оборудования
Домкрат гидравлический подкатной применяется при:
- обслуживании карьерных самосвалов и экскаваторов;
- ремонте мостов, подвески и силовых агрегатов тяжёлой техники;
- монтажно-демонтажных операциях на промышленных объектах;
- сервисных работах в горнодобывающей и строительной отраслях.
Подкатная конструкция позволяет точно позиционировать домкрат под точкой опоры машины и выполнять подъёмные операции с минимальной подготовкой рабочей зоны.
Конструктивные особенности
ИРМАШ выпускает домкрат гидравлический подкатной в сериях ДМА и ДГП, рассчитанных на длительную эксплуатацию при интенсивных нагрузках.
Оборудование оснащается:
- усиленной сварной рамой промышленного исполнения;
- гидроцилиндрами повышенной грузоподъёмности;
- винтом-удлинителем для точной установки по высоте;
- колёсной платформой для перемещения по рабочей зоне;
- автономной насосной станцией с дистанционным управлением.
Конструкция рассчитана на эксплуатацию в производственных цехах и на открытых площадках в широком диапазоне температур.
Импортозамещение
Домкрат гидравлический подкатной ИРМАШ разрабатывался как функциональная замена импортного подъёмного оборудования, ранее применявшегося на горнодобывающих и промышленных предприятиях. Российское производство позволяет:
- снизить зависимость от поставок зарубежных комплектующих;
- обеспечить техническую поддержку и сервис на территории РФ;
- сократить сроки поставки оборудования;
- адаптировать конструкции под требования конкретных производственных площадок.
Оборудование уже используется на предприятиях горнодобывающего и строительного комплекса.
Серийные исполнения
В линейке представлены:
1. Домкрат гидравлический подкатной ДМА — для обслуживания крупногабаритной карьерной техники и тяжёлых машин;
2. Домкрат гидравлический подкатной ДГП — для работы в условиях ограниченного пространства при сохранении высокой грузоподъёмности.
Обе серии предназначены для эксплуатации в режиме интенсивных производственных нагрузок.
Значение для отрасли
Запуск серийного производства домкратов гидравлических подкатных в России позволяет предприятиям горнодобывающего, строительного и промышленного сектора переходить на отечественное подъёмное оборудование, снижая технологические и логистические риски при обслуживании тяжёлой техники.
