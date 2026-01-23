MAX
irmash Производство

Домкрат гидравлический подкатной для карьерной техники разработан и производится в России

Домкрат гидравлический подкатной

Российская компания ИРМАШ разработала и серийно выпускает домкрат гидравлический подкатной для обслуживания карьерной, строительной и тяжёлой промышленной техники. Оборудование предназначено для эксплуатации в условиях высоких нагрузок и замены импортных подъёмных решений, ранее применявшихся в горнодобывающем и промышленном секторе.

Производство и локализация

Домкрат гидравлический подкатной ИРМАШ производится на территории России с использованием отечественной металлоконструкционной базы и локализованных гидравлических компонентов. Конструкция разработана с учётом требований промышленных предприятий, эксплуатирующих карьерную и тяжёлую спецтехнику в условиях повышенных нагрузок и сложного климата.

Оборудование поставляется в серийном исполнении и адаптируется под требования заказчиков по грузоподъёмности, высоте подъёма и условиям эксплуатации.

Назначение оборудования

Домкрат гидравлический подкатной применяется при:

  • обслуживании карьерных самосвалов и экскаваторов;
  • ремонте мостов, подвески и силовых агрегатов тяжёлой техники;
  • монтажно-демонтажных операциях на промышленных объектах;
  • сервисных работах в горнодобывающей и строительной отраслях.

Подкатная конструкция позволяет точно позиционировать домкрат под точкой опоры машины и выполнять подъёмные операции с минимальной подготовкой рабочей зоны.

Конструктивные особенности

ИРМАШ выпускает домкрат гидравлический подкатной в сериях ДМА и ДГП, рассчитанных на длительную эксплуатацию при интенсивных нагрузках.

Оборудование оснащается:

  • усиленной сварной рамой промышленного исполнения;
  • гидроцилиндрами повышенной грузоподъёмности;
  • винтом-удлинителем для точной установки по высоте;
  • колёсной платформой для перемещения по рабочей зоне;
  • автономной насосной станцией с дистанционным управлением.

Конструкция рассчитана на эксплуатацию в производственных цехах и на открытых площадках в широком диапазоне температур.

Импортозамещение

Домкрат гидравлический подкатной ИРМАШ разрабатывался как функциональная замена импортного подъёмного оборудования, ранее применявшегося на горнодобывающих и промышленных предприятиях. Российское производство позволяет:

  • снизить зависимость от поставок зарубежных комплектующих;
  • обеспечить техническую поддержку и сервис на территории РФ;
  • сократить сроки поставки оборудования;
  • адаптировать конструкции под требования конкретных производственных площадок.

Оборудование уже используется на предприятиях горнодобывающего и строительного комплекса.

Серийные исполнения

В линейке представлены:

1. Домкрат гидравлический подкатной ДМА — для обслуживания крупногабаритной карьерной техники и тяжёлых машин;

2. Домкрат гидравлический подкатной ДГП — для работы в условиях ограниченного пространства при сохранении высокой грузоподъёмности.

Обе серии предназначены для эксплуатации в режиме интенсивных производственных нагрузок.

Значение для отрасли

Запуск серийного производства домкратов гидравлических подкатных в России позволяет предприятиям горнодобывающего, строительного и промышленного сектора переходить на отечественное подъёмное оборудование, снижая технологические и логистические риски при обслуживании тяжёлой техники.

