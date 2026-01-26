Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе»Госкорпорации Ростех) передал Уральскому государственному медицинскому университету (УГМУ) новейшую разработку — автоматический наружный дефибриллятор АНД А25 тренировочной модели. Изделие дает интеллектуальные голосовые подсказки, что поможет обучать студентов вуза основам оказания помощи при нарушениях сердечного ритма.

Передача медицинского оборудования состоялась в ходе визита делегации УОМЗ в университет. АНД А25 станет частью оснащения мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра УГМУ — на его базе студенты получают практические навыки, а действующие медицинские специалисты подтверждают свою квалификацию.

«На протяжении 7 лет мы успешно сотрудничаем с Уральским государственным медицинским университетом по направлению оценки качества и эффективности выпускаемой продукции, ведем проверку соответствия технических решений запросу медицинского сообщества, реализуем совместные образовательные программы и не только. Сегодня Госкорпорация Ростех активно развивает высокотехнологичное приборостроение в партнерстве с научным и медицинским сообществом. И специалисты уральского вуза участвуют в разработке передового медоборудования холдинга „Швабе“. Например, мы вместе создали аппарат ИВЛ для применения на дому. В знак укрепления нашего дальнейшего взаимодействия мы передаем университету наш новый дефибриллятор АНД А25. Он прост и понятен в использовании и будет удобен для обучения студентов», — прокомментировал генеральный директор Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова Анатолий Слудных.

Тренировочная модель дефибрилляторапозволяет имитировать все функции изделия. В комплекте идет пульт управления, с которого можно установить сценарии различных клинических ситуаций: «сбой сердечного ритма», «полная остановка сердца», «сердечно-легочная реанимация» и другие. В зависимости от сценария может проводиться или не проводиться подача разряда, подаваться сигнал о необходимости медицинских манипуляций. При этом для исключения травм при обучении изделие не выпускает настоящий разряд.

«Мы высоко ценим многолетнее результативное партнерство с Уральским оптико-механическим заводом. Сегодня наше взаимодействие выходит за рамки совместных разработок и профессиональной подготовки кадров, охватывая создание современной образовательной экосистемы. Полученный тренировочный дефибриллятор АНД А25 — это инструмент для отработки жизненно важных навыков в условиях, максимально приближенных к реальности. Такое оснащение нашего мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра повысит качество подготовки будущих и действующих врачей, что в конечном итоге служит главной цели — сохранению здоровья людей», — сообщил ректор Уральского государственного медицинского университета Юрий Семенов.

Сейчас УОМЗ совместно с вузом исследует новые алгоритмы определения сатурации в крови новорожденных. По результатам этой работы планируется модернизировать пульсоксиметры Sensorex с адаптацией для применения среди детей, только появившихся на свет.

Кроме того, в 2026 году специалисты УОМЗ и медуниверситета разработают и запустят новую образовательную программу для инженеров неонатальной медицинской техники, в которую войдут обучающие курсы на базе УГМУ.

Разработкой и производством медицинского оборудования в составе холдинга занимаются также Красногорский завод им. С. А. Зверева, Новосибирский приборостроительный завод, Загорский оптико-механический завод и Московский завод «САПФИР». Поставки медтехники реализуются с участием дочерней компании холдинга — «Швабе-Москва».