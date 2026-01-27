Зарегистрированный в Перми автомобилестроительный стартап «Руссо-Балт» опубликовал изображения своей первой разработки — легкого электрического фургона с экстерьером «по мотивам» американского пикапа Tesla Cybertruck.

Однообъемный фургон сделан на переднеприводной платформе. Как и источник вдохновения, этот электромобиль имеет внешние панели из листовой нержавейки — они изготовлены бесштамповочным способом на листогибах.

Из короткой сопроводительной информации следует, что электровэн оснащен тяговым мотором мощностью 200 л.с., его питает батарея емкостью 115 кВт*ч, запас хода на одном полном заряде — до 400 км. Грузоподъемность — 1000 кг, полная масса — в пределах требований для легких коммерческих авто, то есть до 3,5 тонны. Иными словами, этой машиной можно управлять с правами легковой категории B.

В настоящее время ведется процесс сертификации электромобиля. Фургон планируют производить мелкой серией по цене от 6,5 млн рублей. Отгрузка первых экземпляров заказчикам запланирована на 2027 год.

Ранее сделанные на улицах Перми фотографии прототипа «пермского Кибервэна» разошлись по многим крупным мировым автомобильным СМИ.