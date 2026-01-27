В уфимском Затоне открылась новая школа
26 января в Уфе открылся Центр образования № 163. Современное четырёхэтажное здание, рассчитанное на 1225 мест, построили в Ленинском районе города в микрорайоне Затон-Восточный.
Для гостей мероприятия организовали небольшую экскурсию по учреждению, которую провела директор школы Лилия Арсланова. Центр образования состоит из трёх корпусов. Первый из них — для учеников младших классов, а два других — для учеников 5-11 классов. Сейчас в школу принято 585 учащихся, но в скором времени учреждение будет загружено на полную мощность — сюда переведут школьников из лицея № 46, который закроется на капитальный ремонт.
Учиться дети будут в просторных светлых кабинетах с современной мебелью, интерактивными досками и доступом в Интернет, а обедать — в большой столовой на 495 посадочных мест. Питание для них организует Центр детского и диетического питания. Все ученики 1-4 классов будут обеспечены бесплатным питанием. Дети с ОВЗ и инвалидностью, а также дети участников СВО с 1 по 11 классы будут также питаться бесплатно два раза в день.
У школьников есть прекрасная возможность для приобретения практических навыков на уроках труда. Для мальчиков оборудованы две мастерские — металлообработки и деревообработки, а для девочек — кабинеты домоводства и швейная мастерская. С нового учебного года в Центре образования планируется открыть предпрофессиональные инженерные классы, которые будут ориентированы на подготовку будущих инженеров, в том числе в области авиастроения.
Также в школе есть два спортивных зала общей площадью 250 квадратных метров. Во внеурочное время в них будут проходить занятия секций по волейболу, баскетболу и футболу. Медицинский блок учреждения оснащён всем необходимым оборудованием для проведения процедур и оказания первичной медицинской помощи.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0