Российская промышленность продолжает уверенно развиваться.

В мае 2026 года в России по данным сайта «Сделано у нас» было открыто 11 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей, из них 2 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

В Тосно Ленинградской области запущено производство монтажной пены

Компания «ЛАБ Индастриз» открыла производство монтажных пен на своём заводе в Тосно.

Сейчас производственная линия готова выпускать около 200 тыс. баллонов монтажной пены в месяц. При росте спроса и полной загрузке она может производить до 10 млн баллонов в год. С запуском предприятия созданы 20 дополнительных рабочих мест.

Объём инвестиций в проект составил 450 млн руб.

В ОЭЗ «Технополис Москва» открылось производство компьютерной техники

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» открылось новое высокотехнологичное производство. Здесь будут выпускать до 60 тысяч единиц отечественной компьютерной техники и комплектующих в год.

Компания «ИнтехПро» стала резидентом столичной особой экономической зоны в 2025 году. Она производит печатные платы, персональные компьютеры (ПК), мини-ПК, ноутбуки и моноблоки на базе российских электронных компонентов. Ежегодно предприятие планирует выпускать 18 тысяч единиц моноблоков, 24 тысячи персональных компьютеров, а также комплектующие к ним.

В Магнитогорске запущена современная линия термопокраски крупногабаритных металлоконструкций

Группа компаний «УралЭнергоРесурс», выпускающая шахтную крепь и нестандартное оборудование, запустила в Магнитогорске инновационную линию по нанесению термопластичных покрытий на крупногабаритные металлоконструкции. При финансовой поддержке федерального и регионального ФРП, предприятие завершило создание единственного в стране комплекса, где полный технологический цикл — от производства краски до финишной обработки изделий длиной до 12 метров — реализован на одной площадке.

Общий объём инвестиций в проект — 121,5 млн рублей. Из них 71 млн 276 тысяч рублей — льготные займы ФРП, направленные на приобретение оборудования для нанесения качественных износостойких покрытий.

В Нижнем Новгороде при участии ФРП запустили новое производство пресс-форм для автомобилестроения

Нижегородская компания «МС Автомотив», входящая в состав холдинга MGC Group, запустила современный производственный комплекс полного цикла по выпуску и сервисному обслуживанию высокотехнологичной оснастки для автомобилестроения. Продукция востребована крупнейшими автопроизводителями России.

Общие инвестиции в создание производства составили около 120 млн рублей. Из них 50 млн рублей в виде льготного займа по программе «Лизинговые проекты » предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России).

VRobotics открыл в Нижнем Новгороде новый завод по производству робототехники

В Нижнем Новгороде в торжественной обстановке открыт новый завод по производству промышленных роботизированных комплексов VRobotics. Проектная мощность нового производства составит до 200 единиц роботизированных комплексов в год на базе промышленных и коллаборативных роботов для различных отраслей промышленности.

На открытии был представлен ряд готовых роботизированных решений: кроме традиционных для компании промышленных систем — сварочных, гидро- и гидроабразивной, лазерной резки, складских, логистических, коллаборативных роботов, гостей также удивляли роботы-рисовальщики, роботы-бармены и автоматизированные тележки-развозчики.

В новую производственную площадку было вложено более 100 миллионов рублей.

В Дагестане запустили производство энергоэффективного стекла

На базе ООО «Салаватстекло Каспий» в Дагестане открыли новую линию по производству энергоэффективного стекла с солнцезащитными и многофункциональными покрытиями.

Запуск новой линии предоставит республике не только высокотехнологичные рабочие места и востребованную продукцию, но и покажет пример передовых технологий, которые позволят Дагестану укрепить позиции на международной арене. Новое производство станет важнейшим элементом масштабных инфраструктурных проектов республики. Выбор поставщика оборудования и проектирование новой производственной линии началось ещё в январе 2025 года. В её создание было вложено около2,4 млрд рублей — в том числе 1 млрд рублей займа от федерального Фонда развития промышленности по программе «Проекты развития».

До 50 тонн субстанций в год: в Подмосковье открылось новое фармацевтическое производство «ХимРара»

В Московской области заработала новая площадка «АФС-Технологии» (группа компаний «ХимРар»). Предприятие будет выпускать в том числе инновационные препараты. Продуктовая линейка компании уже насчитывает около 50 импортозамещающих лекарств — в области онкологии, аутоиммунных, инфекционных и орфанных заболеваний.

«ХимРар» обеспечивает полный цикл: от компьютерного моделирования и синтеза новых молекул до выпуска готовых лекарственных форм. Задействованы химические и аналитические лаборатории, одна из крупнейших в мире коммерческих коллекций химических соединений для фармацевтики и современные производственные мощности. Такой же подход реализован и на новой площадке.

Проект получил поддержку через льготный займ Фонда развития промышленности- 205 млн рублей в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития», общие инвестиции в создание нового производства превысили 1,5 млрд рублей.

В Тольятти запустили серийное производство автомобильных генераторов на 700 тысяч штук в год

Компания «НПК Автоприбор Искра» (входит в группу «Автоприбор») открыла в Тольятти производство генераторов для Lada Vesta, Largus и Granta. Новые линии рассчитаны на 700 тысяч изделий в год. Это 1200-й проект, открытый при участии ФРП. Раньше часть генераторов на конвейер АвтоВАЗа поставляли иностранные компании. После выхода на полную мощность завод планирует отгружать автогиганту до 480 тысяч генераторов ежегодно. Также предприятие готово закрывать потребности и других российских автозаводов, которые работают над углублением локализации. Разработанный генератор отличается повышенной износостойкостью: заявленный ресурс — 360 тысяч километров пробега при гарантии 100 тысяч. При производстве применяют инновационные конструкторские решения и современные материалы, рассказали в пресс-службе ФРП.

Инвестиции составили 763 млн рублей, из которых большую часть — 567 млн рублей под 3% годовых — предоставил федеральный Фонд развития промышленности по программе «Автокомпоненты».

Для работы на массовых мероприятиях: в Дмитрове начали выпуск полицейских электромобилей

Завод «Конкордия» в Дмитровском муниципальном округе запустил производство линейки специализированных электромобилей «Урбис» для нужд правоохранительных органов. Машины предназначены для работы полиции при обеспечении массовых мероприятий в мегаполисах — лёгкие и манёвренные.

Первые образцы патрульных электрокаров уже направлены на госиспытания. После их завершения завод готов выйти на объём до 300 спецмашин в год, а мощности площадки позволяют нарастить эту цифру.

Миллион гаек и 760 тысяч шпилек в год: ИОМЗ готов закрыть потребности рынка крепежа для УЭЦН

Предприятие «Ижевский опытно-механический завод» (ИОМЗ) нарастило мощность производства ресурсного крепежа для нефтедобывающего оборудования из высокопрочных никелесодержащих сплавов собственной выплавки. Теперь завод может выпускать до 3,16 млн единиц крепежа в год — в 1,7 раза больше, чем раньше.

Инвестиции в проект составили796 млн рублей, из которых 350 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

В Крыму открыт завод минеральной ваты

В Крыму открыли Таврический завод минеральной ваты, который обеспечит продукцией не только полуостров, но и исторические субъекты РФ.

Предприятие обладает производственными мощностями, которые позволяют ежегодно производить до 30 тысяч тонн продукции. Этого количества достаточно для обеспечения потребностей не только Крыма, но и исторических территорий, а также регионов ЮФО.

Благодаря запуску производства были созданы около 75 новых рабочих мест.

Итого за май 2026 года открыто 11 производств:

— общий объём объявленных инвестиций составил около 6,3 млрд рублей

— из них 2 крупных производств с общими инвестициями более 1 млрд рублей ( общий обьем 3,9 млрд рублей)

— по 3 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка, металлургия — 3

— Электроника — 2

— Фармацевтика — 1

— Производство стройматериалов — 3

— Химическая промышленность — 1

— Легкая промышленность — 0

— Пищевая промышленность — 0

— Другое — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 11