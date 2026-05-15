СЗ «Вымпел» и «Море» завершили строительство СПК «Феодосия» проекта 23160
Завершилось строительство высокоскоростного пассажирского судна «Феодосия» проекта 23160 «Комета 120М». На судно выдан комплект классификационных документов РС.
От имени Регистра документы капитану судна торжественно вручил старший инженер — инспектор 1 категории подразделения РС в Севастополе Александр Соловьев, говорится в сообщении РС.
Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160 построено при техническом взаимодействии предприятий «ССЗ «Вымпел» и «СЗ Море».
Проект разработан Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева на основе предыдущих проектов СПК «Комета», «Колхида», «Катран». Техническое наблюдение за постройкой судна осуществляли специалисты регионального подразделения.
Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160 предназначено для скоростных перевозок 120 пассажиров со скоростью до 65 км/ч. Судно будет эксплуатироваться в Азово-Черноморском бассейне.
СПК «Комета 120М» оснащено современными средствами связи, навигаций и системой умерения качки. Салоны эконом- и бизнес-класса оборудованы креслами авиационного типа, имеют систему кондиционирования воздуха и выполнены из современных вибропоглощающих материалов.
