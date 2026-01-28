Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех готова к серийным поставкам двигателей ТВ7-117СТ-01 для регионального самолета Ил-114-300, который впервые демонстрируется на выставке Wings India 2026. Уже реализованы мероприятия по организации сервисного обслуживания двигателей в России.

Двигатель ТВ7-117СТ-01 создан на петербургском предприятии ОДК-Климов и получил сертификат типа в 2022 году. В результате плановых мероприятий получены Одобрения главного изменения к сертификату типа двигателя по расширению эксплуатационных характеристик, также увеличен назначенный ресурс и ресурс основных деталей.

В 2025 году сняты последние ограничения по эксплуатации — по включению реверса тяги, по эволюциям и перегрузкам при использовании двигателя в составе самолета. Полученное Одобрение главного изменения подтверждает безопасную работу не только в штатных режимах, но и при интенсивных маневрах, повышенных нагрузках, возникающих в полете, а также разрешает применять реверсивное устройство при посадке самолета.

«Двигатель ТВ7-117СТ-01 полностью соответствует требованиям технического задания разработчика самолета Ил-114-300. На сегодняшний день ТВ7-117СТ-01 уже включен в действующий сертификат одобрения производственной организации, что позволяет ОДК начать серийные поставки двигателя. Также готово к запуску сервисное обслуживание ТВ7-117СТ-01 в России. В рамках выставки Wings India ОДК продемонстрирует зарубежным коллегам все возможности двигателя», — отметил генеральный конструктор ОДК-Климов Евгений Проданов.

На выставке Wings India 2026 впервые демонстрируются новейший региональный самолет Ил-114-300 с двигателями ТВ7-117СТ-01. В 2025 году активно проходили летные сертификационные испытания самолета Ил-114-300, созданного Объединенной авиастроительной корпорацией. На данный момент опытные двигатели ТВ7-117СТ-01 в составе самолетов суммарно наработали почти 3000 часов в рамках более чем 400 полетов.

Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-01 имеет улучшенные летные и эксплуатационные характеристики, работает с современным малошумным воздушным винтом АВ112-114 с повышенной тягой 4 тонны. По многим характеристикам силовая установка превосходит зарубежные аналоги.

ТВ7-117СТ-01 имеет максимальную мощность на взлетном режиме 3100 лошадиных сил и пониженный расход топлива на основных эксплуатационных режимах. Отличается улучшенной эксплуатационной технологичностью и способен надежно работать в различных климатических условиях — при температуре воздуха от -60 до +45 градусов Цельсия. Двигатель оснащен модернизированным цифровым блоком БАРК-65СМ, который осуществляет управление двигателем и воздушным винтом, согласовывая их характеристики, что позволяет улучшить параметры силовой установки самолёта в целом.

На статической стоянке в специальной ливрее, выполненной с элементами цветов национального флага Индии также будет представлен региональный пассажирский самолет «Суперджет», оснащенный новейшими российскими двигателями ПД-8. Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн создан ОДК с применением передовых российских технологий, новейших материалов.

Wings India 2026 — крупнейшее в Азии мероприятие, посвященное гражданской авиации. Выставка проводится совместно Министерством гражданской авиации, Правительством Индии, Управлением аэропортов (AAI) и Федерацией торгово-промышленных палат (FICCI).