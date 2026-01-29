«Северсталь» приступила к горячей пусконаладке оборудования нового комплекса отгрузки готовой продукции со стана 2000 на Череповецком металлургическом комбинате.

Объект предназначен для хранения, обработки и отправки заказчикам горячекатаного проката с крупнейшего прокатного стана предприятия. В рамках проекта возведено новое здание, смонтированы металлоконструкции и мостовые краны, обустроены подъездные железнодорожные пути и автомобильные въезды.

На этапе горячих испытаний конвейерной линии, кантователя и кранов уже отгружено около 3,7 тысяч тонн рулонного металла.

Стан 2000 является ключевым активом комбината, выпускающим более 6,5 млн тонн проката в год. Новый складской комплекс, строительство которого обошлось примерно в 5 млрд рублей, позволит разгрузить технологическую цепочку, ускорить отгрузку и предложить клиентам дополнительные объемы продукции. Мощность объекта рассчитана на одновременное хранение до 8 тысяч тонн рулонов. Полный ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года.

В последние годы инвестиции «Северстали» в модернизацию стана 2000 превысили 20 млрд рублей. В рамках этой программы в 2024 году было запущено новое оборудование для смотки рулонов, а в 2025 году введена в эксплуатацию новая нагревательная печь.