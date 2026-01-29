В Санкт-Петербург открылась новая школа
В Буграх (Всеволожский район) распахнула двери новая школа. Учреждение рассчитано на 1383 места. Оно построено группой ЦДС.
Для младших классов предусмотрен отдельный блок, а для старших — лаборатории физики, химии и биологии. В школе есть мастерские, кабинеты домоводства и шитья.
Также оборудованы несколько спортзалов, библиотеки, медицинский блок, просторные столовая и актовый зал. В здании имеется все для учёбы, спорта и творчества детей.
