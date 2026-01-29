MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 29
termometrix Детские сады и школы

В Санкт-Петербург открылась новая школа

В Буграх (Всеволожский район) распахнула двери новая школа. Учреждение рассчитано на 1383 места. Оно построено группой ЦДС.

Для младших классов предусмотрен отдельный блок, а для старших — лаборатории физики, химии и биологии. В школе есть мастерские, кабинеты домоводства и шитья.

Также оборудованы несколько спортзалов, библиотеки, медицинский блок, просторные столовая и актовый зал. В здании имеется все для учёбы, спорта и творчества детей.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: lentv24.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт