Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех получила сертификат типа на новейший двигатель ПД-8, который завершил в этом году программу сертификационных испытаний. Силовая установка полностью соответствует нормам летной годности и готова к серийному производству. Торжественная церемония прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) вручило сертификаты типа на новый двигатель ПД-8 для самолета «Суперджет» и на региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300, на котором установлены силовые установки ТВ7-117СТ-01, разработки и производства ОДК-Климов (входит в ОДК Ростеха). Мероприятие прошло в присутствии первого заместителя председателя Правительства России Дениса Мантурова, вице-премьера Виталия Савельева, министра промышленности и торговли Антона Алиханова, министра транспорта Андрея Никитина, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров вручил генеральному директору Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех Александру Грачеву сертификат типа на двигатель ПД-8. Денис Мантуров отметил, что в скором будущем в коммерческую эксплуатацию должен пойти и полностью импортозамещенный лайнер «Суперджет-100».

«Сегодня мы приближаем этот день благодаря получению сертификата типа на двигатель ПД-8. Его разработка силами ОДК-Сатурн еще раз подтверждает, что российская промышленность способна самостоятельно создавать сложные наукоемкие изделия полного цикла. Причем делать это в очень сжатые сроки. Профессионалы отрасли знают, что на подобные продукты в мире уходит порядка 12 лет. Мы управились за вдвое меньшее время, включая весь цикл сертификационных испытаний», — подчеркнул первый вице-премьер Денис Мантуров.

Вице-премьер Виталий Савельев поблагодарил всех, кто участвовал в создании самолета Ил-114-300 и авиадвигателя ПД-8, а также коллективы Росавиации и Авиарегистра за приоритетную поддержку работ по сертификации новой авиационной техники.

«Российские авиакомпании будут использовать Ил-114 для региональных пассажирских перевозок. Особенно самолет будет востребован на Дальнем Востоке. Авиакомпании также ждут и полностью импортозамещенный лайнер „Суперджет-100“. Именно на этих самолетах планируется эксплуатировать новый двигатель ПД-8», — отметил Виталий Савельев.

Сертификат типа подтверждает соответствие двигателя ПД-8 нормам летной годности и заложенным техническим характеристикам. Решение о выдаче документа приняли в Росавиации на основе предоставленной ОДК доказательной базы.

«Больше 10 лет мы работаем под санкциями. Последние четыре года — в режиме особенного жесткого санкционного давления. В режиме многократного роста гособоронзаказа, ограниченных бюджетов и работы наших предприятий 24/7. Даже в этих условиях специалисты Ростеха — ученые, конструктора, инженеры, рабочие — делают почти невозможное. В рекордные сроки создают двигатели и самолеты мирового уровня. Без заимствований. Без опоры на коллег в других странах. Вручение сертификатов типа — еще один шаг нашей страны к технологическому суверенитету в сложной и стратегически важной отрасли — авиации. Еще один самолет в линейке, готовый брать на борт пассажиров. И еще один двигатель, готовый поднимать в воздух современные авиалайнеры», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан ОДК и предназначен для ближнемагистральных самолетов «Суперджет» и самолетов-амфибий Бе-200. ПД-8 является полностью отечественной разработкой. Он создан с применением 25 передовых технологий и новейших отечественных материалов, в том числе 17 совершенно новых. Двигатель обеспечивает тягу на взлетном режиме 8 тонн и соответствует современным экологическим требованиям.

Опытные двигатели прошли комплексную программу испытаний в составе самолетов «Суперджет» и летающей лаборатории, а также на испытательных стендах. Доказана надежная работа в ходе длительных перелетов, в условиях низких температур, при наличии воды на взлетной полосе, возникновении критических ситуаций. Кроме того, ПД-8 подтвердил ресурсные показатели при 150-часовых испытаниях, технические характеристики при боковом ветре и при испытаниях реверсивного устройства. Двигатели наработали свыше 6500 часов в ходе летных испытаний и проверок на стендах.

«Получение сертификата типа на двигатель ПД-8 — важнейшее событие в отрасли. Теперь в линейке отечественных сертифицированных силовых установок есть двигатель для ближнемагистральных самолетов. Это общее достижение российских двигателестроителей и научных организаций. Благодаря совместной плодотворной работе ПД-8 создан в короткие сроки. С 2019 года он прошел путь от разработки эскизного проекта до опытных двигателей, которые полностью подтвердили свою надежность и безопасность в любых ситуациях. По тяге и ресурсу ПД-8 не уступает зарубежным аналогам. Мы готовы к серийному производству и сервисному сопровождению наших двигателей в составе самолетов „Суперджет“. Также ведется работа по привязке ПД-8 к самолету-амфибии Бе-200», — отметил генеральный директор ОДК Александр Грачев.

В производстве и разработке элементов конструкции двигателя задействованы несколько предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации. Головным разработчиком и производителем является предприятие ОДК-Сатурн в Ярославской области. На уфимском ОДК-УМПО производят уникальную литую заготовку промежуточного корпуса. Приводы изготавливает московское ОДК-Салют. В кооперацию по горячей части, включая рабочую лопатку турбины высокого давления, входит ОДК-Пермские моторы. Систему автоматического управления двигателем разработали и производят на предприятии ОДК-СТАР.