В селе Троицкий Сунгур Ульяновской области открылся новый спорткомплекс «Патриот»
Универсальный спорткомплекс был построен в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Ульяновской области». В 2025 году на закупку оборудования и инвентаря для осуществления спортивной подготовки на базе ФОКа были предусмотрены денежные средства из областного бюджета в размере 3,1 млн рублей. В настоящее время объект полноценно используется для учебных занятий и тренировочного процесса по лёгкой атлетике, баскетболу, волейболу, настольному теннису, борьбе и мини-футболу.
Напомним, развитие спортивной инфраструктуры и обеспечение граждан условиями для занятий физкультурой и спортом являются ключевой задачей государственной программы «Спорт России».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0