Российскую ракету «Ангара» модернизировали: двигатели стали легче на 15%
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на форуме AMTEXPO сообщил о существенной модернизации двигателей для ракеты-носителя «Ангара». Благодаря активному внедрению аддитивных технологий (промышленной 3D-печати) на предприятии «Энергомаш» массу силовых установок удалось снизить на 15%.
По словам главы «Роскосмоса», изменения продиктованы необходимостью оптимизировать ценообразование и снизить себестоимость производства. На данный момент уже 45% деталей двигателя изготавливаются с применением аддитивных методов.
