1 день назад 5399
Kотенко Cергей Космонавтика

Российскую ракету «Ангара» модернизировали: двигатели стали легче на 15%

© ixbt.com

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на форуме AMTEXPO сообщил о существенной модернизации двигателей для ракеты-носителя «Ангара». Благодаря активному внедрению аддитивных технологий (промышленной 3D-печати) на предприятии «Энергомаш» массу силовых установок удалось снизить на 15%.

По словам главы «Роскосмоса», изменения продиктованы необходимостью оптимизировать ценообразование и снизить себестоимость производства. На данный момент уже 45% деталей двигателя изготавливаются с применением аддитивных методов.

Источник: www.ixbt.com

Комментарии 5

  • Владимир Козлов Владимир Козлов31.01.26 19:52:03

    Хорошо что обновляют и улучшают, надо продолжать, а то эти двигатели по соотношению веса к тяге очень не очень. Они слишком напряженные, это конструкция с предельными показателями, поэтому и дорогая, и сложная, и тяжелая, это несомненно выдающийся двигатель, но нужен ли он такой, рационально ли его производство, вот эти вопросы оказались важнее выдающихся характеристик…
    Успехов нашим инженерам!

    • Нет аватара termometrix01.02.26 18:48:18
      а то эти двигатели по соотношению веса к тяге очень не очень.


      Как не очень? Тяговооруженность РД-191 выше чем у РД-171 («Энергия») и F-1 («Сатурн-5»),самых мощных ЖРД в истории космонавтики.
      РД-191— однокамерный жидкостный ракетный двигатель с высокими характеристиками тяговооруженности, используемый на ракетах «Ангара». Тяга на уровне моря составляет около 196 тс (1922 кН), а в вакууме — 212,6 тс (2085 кН) при сухой массе около 2,2-2,3 т, обеспечивая высокое отношение тяги к массе. Удельный импульс достигает 337,5 с в вакууме.

      • Владимир Козлов Владимир Козлов02.02.26 02:45:57

        Двигатели, отличные, но дорогие и сложные, высоконапряженные, с тяговооруженностью меньше сотни, а это мало. Многие характеристики двигателя выдающиеся, к сожалению предельные характеристики означают высокую цену, в Союзе на цену мало смотрели, а теперь смотрят, поэтому инженеры и стараются цену сбить, но это очень сложно, тут поди проще новый движок создать. Критика ракеты Ангара как раз в цене, а её цена в основном в двигателе и новость как раз про это, вес двигателя удалось уменьшить и это отлично, надеюсь и цена немного поползёт вниз. Успехов нашим инженерам!

        • Нет аватара qwerty_asd02.02.26 04:45:32

          Стоимость нового производства в Омске размазывается по (условно) первой сотне ракет. Отсюда и цена…

