В селе Ермолаево Куюргазинского района состоялось открытие бассейна. Событие это для жителей райцентра долгожданное, оно стало настоящим праздником для ермолаевцев. Сельчане, семьи с детьми, пенсионеры собрались у нового здания задолго до торжественной церемонии.

Директор спортшколы «Сокол» Александр Александров отметил: «У школьников теперь есть возможность не ездить в город, а в родном селе не только научиться плавать, но и освоить разнообразные стили, в том числе и олимпийские, отточить технику. Надеюсь, это место станет любимым для всех земляков. Сюда будут приходить и взрослые, чтобы укрепить здоровье».

Бассейн получился светлый, уютный. В помещениях очень тепло, комфортно, вода теплая. Персонал для работы в бассейне подобран профессиональный и доброжелательный.

