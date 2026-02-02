В Сибири начали серийно выпускать зарядные станции для электромобилей, которые не боятся морозов
Красноярское предприятие «Радиосвязь» (холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех) наладило серийное производство зарядных станций для электромобилей, рассчитанных на суровый климат.
Оборудование специально разработано для работы в условиях Сибири. Оно оснащено системами подогрева и усиленной теплоизоляцией, которые защищают его от мороза, снега, влаги и пыли. Это позволяет станции обеспечивать быструю зарядку даже в экстремальные холода.
Станция оснащена тремя типами разъемов (Type 2, CHAdeMO, GB/T), что делает её универсальной для большинства современных электромобилей. По своим техническим характеристикам разработка не уступает зарубежным аналогам, отметили в Ростехе.
