В Крыму открылась новая поликлиника, оснащенная современным оборудованием
В городе Симферополь на месте поселка ГРЭС открылось новое здание для городской поликлиники № 5. Объект построен в рамках федерального нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Как рассказали в Министерстве РФ, новая поликлиника рассчитана на 350 посещений в день и будет обслуживать более 18,6 тысяч жителей, включая почти 4 тысячи детей. В медучреждении организованы кабинеты для приема всех основных специалистов, собственная лаборатория, дневные стационары для детей и взрослых, а также отделения рентгенодиагностики, лечебной физкультуры и медицинской профилактики.
Поликлиника оснащена современным оборудованием, включая компьютерный томограф, цифровой рентген-аппарат, маммограф, а также стоматологическую, эндоскопическую и лабораторную технику. Это позволит оказывать пациентам более качественную и своевременную медицинскую помощь по месту жительства.
