С ноября 2024 года турбина ГТД-110М производства ОДК-Сатурн (входит в ОДК Ростеха) работает в составе одного из энергоблоков на юге страны.

За полтора года она наработала более 12 тысяч эквивалентных часов, снабжая электроэнергией жилой сектор и промышленность региона.

«Турбина ГТД-110М на протяжении полутора лет поставляет мощность на оптовый рынок электроэнергии. В составе третьего энергоблока она уже отработала более 12 000 эквивалентных часов, обеспечив энергоснабжение Юга России. В настоящее время завершена плановая инспекция горячей части с выполнением регламентных работ по обслуживанию турбины. Параллельно на предприятии ОДК-Сатурн продолжается работа по повышению ресурса, совершенствованию ее эксплуатационных характеристик и экологических параметров. Это позволит снизить стоимость обслуживания в течение жизненного цикла турбины ГТД-110М», — отметил генеральный директор ОДК-Турбины большой мощности Олег Руснак.

Для следующих поставок инженеры ОДК уже разрабатывают конструкторскую документацию на разъёмные корпуса. Такая конструкция обеспечит доступ к ротору компрессора и турбины для замены узлов при эксплуатации, что сократит сроки ремонта.

ГТД-110М — первый серийный российский двигатель для энергетики в классе 90-130 МВт. КПД около 36% — на уровне лучших мировых аналогов. Турбина легче и компактнее зарубежных, предназначена для привода генераторов в составе установок мощностью до 500 МВт и входит в программу технологического суверенитета в сфере ТЭК.