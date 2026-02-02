Новый мост в Сургуте: 100 тысяч машин в месяц
За первые три месяца эксплуатации по новому мосту через Обь, возведенному Мостостроем-11 НПС, проехало 300 тыс. транспортных средств. Эти данные привел Минтранс РФ в итогах первого года нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Мостовой переход в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре назван одним из самых масштабных проектов, реализованных в 2025 году.В составе перехода — мост через Обь в районе Сургута длиной 1.8 км, четыре малых моста, три путепровода и дорога длиной 43 км. Движение по нему было открыто 15 октября.Переход взял на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров Тюмень — Сургут — Салехард и Пермь — Ханты-Мансийск — Нижневартовск — Томск. Транзитный транспорт теперь идет в обход Сургута.100 тысяч машин в месяц — далеко не предел для нового моста. Его расчетная нагрузка — более 400 тысяч. Теперь два крупнейших нефтегазовых региона России — Югра и Ямал — обеспечены надежной связью с другими регионами страны на десятилетия вперед.
