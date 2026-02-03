ОДК поставила на Сахалин энергоагрегаты, устойчивые к землетрясениям
ОДК-Авиадвигатель (входит в Ростех) произвёл и передал компании «Сахалинэнерго» два газотурбинных энергоагрегата ЭГЭС-25ПА. Установки общей мощностью 50 МВт будут работать в составе строящегося шестого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.
Агрегаты созданы на основе авиационного двигателя ПС-90А2 и предназначены для электроснабжения промышленных и жилых объектов. Это одни из самых эффективных установок в своём классе: их КПД достигает 37,2%, а коэффициент использования тепла топлива — 86,3%. Оборудование может работать на природном и попутном нефтяном газе и рассчитано на сейсмическую устойчивость до 9 баллов.
Поставка выполнена в виде готовых блоков, что позволит значительно ускорить монтаж и ввод агрегатов в эксплуатацию. Они присоединятся к уже работающим на станции аналогичным установкам, увеличив её суммарную мощность до 498,6 МВт. Это поможет закрыть потребность в покрытии пиковых нагрузок в энергосистеме острова, сообщили в ОДК.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0