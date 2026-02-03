Исетский кузнечно-механический завод завершил реализацию инвестиционного проекта по строительству современного высокотехнологичного производства на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде.

Документы на ввод в эксплуатацию кузнечного цеха площадью более 2 тысяч квадратных метров получены в январе 2026 года.

Проект реализован при сопровождении Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области. Инвестиции составили 1,18 миллиарда рублей

Сейчас на площадке в Верхней Салде работают 39 специалистов. В начале 2026 года цех выйдет на полную производственную мощность, и количество рабочих мест увеличится до 115.

«Производство построено и запущено Исетским кузнечно-механическим заводом в рекордные сроки — менее чем за два года. Для реализации этого масштабного проекта резидента обеспечили инженерными коммуникациями и логистической инфраструктурой. Создание комплекса полного цикла, который охватывает весь процесс — от выплавки титановых слитков до обработки готовых заготовок — это значительный вклад в развитие отечественной промышленности. Продукция завода способствует укреплению технологического суверенитета России в стратегически важных отраслях, таких как авиация, машиностроение и энергетика. Мы продолжим поддерживать проекты, которые стимулируют экономическое развитие региона», — рассазали в правительстве Свердловской области.

