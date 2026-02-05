В Сургуте открыли два новых спортивных объекта. В микрорайоне 30А возвели спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств. Площадь каждого — около двух тысяч квадратных метров. Они построены в рамках концессионных соглашений.

Пропускная способность спорткомплекса с универсальным игровым залом составляет 90 человек в час, а дворца боевых искусств — 65 человек в час. Объекты будут особенно востребованы у жителей микрорайона. В них оборудованы залы для единоборств, универсальные игровые и гимнастические залы, предназначенные для занятий самбо, карате, боксом, спортивной акробатикой, волейболом, баскетболом, кроссфитом и гиревым спортом. Здесь также планируют проводить спортивные соревнования муниципального и регионального уровней по различным видам спорта.

Напомним, в рамках концессионного соглашения в сентябре 2025 года в микрорайоне «А» распахнул свои двери спортивный комплекс «Старт», ставший центром притяжения для любителей здорового образа жизни. В комплексе обустроены три комфортных зала — гимнастический, универсальный игровой и зал единоборств.