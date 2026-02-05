Ленобласть расширяет вычислительные мощности
МТС завершила строительство нового модуля центра обработки данных в Федоровском. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдал Госстройнадзор Ленинградской области.
«МТС расширяет дата-центр в Фёдоровском под конкретный спрос — облачные сервисы, корпоративные системы, работу с большими данными. Для региона это означает, что такие решения можно разворачивать прямо в Ленинградской области, без выноса инфраструктуры в другие субъекты. А для людей — быстрые и стабильные сервисы. Это снижает издержки для компаний и упрощает запуск цифровых проектов на месте»
Новый модуль добавил 125 серверных стоек, увеличив общую ёмкость ЦОДа до 500 стоек. Мощности нужны для корпоративных систем, облачных сервисов и проектов с использованием больших данных и ИИ.
