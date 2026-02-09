В селе Герейханово Республики Дагестан открыли новую школу на 150 мест
В селе Герейханово Сулейман-Стальского района РД открыли новую школу на 150 мест. Сообщается, что данный проект был реализован в рамках нацпроекта «Образование».
Старое здание учебного заведения, построенное ещё в 1954 году, находилось в аварийном состоянии, о чем многократно сообщали жители села Герейханово.
Новая школа полностью соответствует современным стандартам: оснащена современными просторными классами, актовым залом и столовой. Всё это существенно улучшило условия обучения и работы педагогического коллектива.
