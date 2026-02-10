Новая поликлиника в Мирном Архангельской области приняла первых пациентов
Новый корпус взрослой поликлиники Мирнинской центральной городской больницы был возведен в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Современный корпус пришел на смену устаревшему зданию 1964 года постройки. Теперь качественную амбулаторную помощь здесь смогут получать почти 20 тысяч горожан. В новой поликлинике прием организован по 14 специальностям, работают диагностические и лабораторные службы, а также дневной стационар.
По информации министерства строительства и архитектуры Архангельской области, решение о демонтаже старого здания и строительстве на его месте нового корпуса было принято в рамках комплексной модернизации медицинских учреждений города.
Работы начались зимой 2024 года, а в ноябре 2025-го объект был введен в эксплуатацию.
Новая двухэтажная поликлиника общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров рассчитана на 175 посещений в смену. Она позволит обеспечивать качественную амбулаторную помощь для почти 20 тысяч жителей Мирного.
Как пояснила главный врач Мирнинской ЦГБ Наталья Антипина, в поликлинике работают диагностические и лабораторные службы, а также дневной стационар. Сама больница является многопрофильным учреждением, оказывающим как амбулаторную, так и стационарную помощь.
— Отдельное внимание уделено созданию доступной среды: в здании предусмотрены все необходимые решения для беспрепятственного передвижения маломобильных людей, включая лифты и пандусы, — подчеркнула Наталья Антипина.
Штат медучреждения полностью укомплектован специалистами, которых удалось привлечь в том числе благодаря региональным мерам поддержки и федеральной программе «Земский доктор"/"Земский фельдшер». В новой поликлинике ведут прием терапевты, хирург, невролог, акушер-гинеколог, стоматологи, офтальмолог, оториноларинголог, эндокринолог, онколог, дерматовенеролог, психиатр-нарколог и фтизиатр.
Поликлиника оснащена современным оборудованием: флюорографическим и маммографическим аппаратами, аппаратом УЗИ, эндоскопической стойкой. Также обновлен кабинет функциональной диагностики. В 2026 году была приобретена новая стоматологическая установка, а также заключены контракты на дооснащение кабинета врача-офтальмолога.
