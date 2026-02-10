В Иркутске открылась новая детская поликлиника № 10
В Иркутске на бульваре Рябикова открылась новая детская поликлиника Иркутской городской клинической больницы № 10 на 500 посещений в смену. Учреждение уже начало принимать первых пациентов. Объект построен в рамках регпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».Общий объем финансирования превысил 1,4 млрд рублей. В результате реализации проекта возвели современное девятиэтажное здание, включая технический этаж, общей площадью более 11 тыс. кв. м. Поликлиника рассчитана на прием до 20 тыс. пациентов, её строительство завершилось в конце 2025 года.
Объект соответствует всем санитарным правилам и нормативам организации помощи, оснащен мощным диагностическим блоком (рентген, УЗИ, функциональная диагностика) и предусматривает разделение потоков пациентов. Оборудованы зоны комфортного ожидания, удобная система навигации, комната «Мать и дитя», уютные пространства для посетителей и медперсонала. Для родителей с колясками и маломобильных пациентов установлены пандусы и кнопки вызова персонала, работает лифт.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0