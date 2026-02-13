12 февраля состоялось открытие новой детской поликлиники.

И если дети смотрели на красочных и доброжелательных персонажей на стенах поликлиники, то взрослые оценивали ее современность, практичность и удобство: в учреждении предусмотрены 7 кабинетов участковых педиатров, приемно-смотровые фильтр-боксы, кабинет инфекционных заболеваний, профилактическое, педиатрическое, консультативно-диагностическое отделения, отделение восстановительного лечения и реабилитации. Здание поликлиники оборудовано тремя пассажирскими лифтами, адаптированными для перевозки детей с ограничениями по здоровью. Новая поликлиника будет обслуживать более 8 тыс. маленьких пациентов из Торжка и округа.

«Открытие нашей поликлиники — долгожданное событие. Мы сможем принимать порядка 200 детей в смену. Они будут приходить в поликлинику с комфортными условиями, а лечиться и обследоваться на самом современном оборудовании. У нас очень хорошая команда врачей, мы полностью укомплектовали педиатрическую службу», — рассказал главный врач учреждения Игорь Выжимов.

В новой поликлинике реализованы принципы бережливого производства — открытая регистратура, информатизация рабочих мест, упорядочены потоки с учетом обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья. Все это позволит сократить время нахождения пациента в поликлинике, оптимизировать работу медицинского персонала, создать комфортные условия для юных посетителей.

Для родителей открытие новой поликлиники — это возможность в одном месте посетить врача и пройти необходимые обследования: благодаря появлению рентген-кабинета им не придется возить детей на обследование в областную столицу.

Новая поликлиника уже начала прием посетителей, в полном объеме учреждение заработает с понедельника, 16 февраля, по адресу: город Торжок, ул. Больничная, д. 32.