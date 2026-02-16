MAX
artal Российские проекты за рубежом

«Вайлдбериз» открыл семейный отель в Египте

В Египте 15 февраля открылся и начал принимать гостей первый фирменный отель WB Travel — WB Travel Dreams Vacation. Туристы приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска, Челябинска.

Проект запущен сервисом WB Travel компании РВБ (объединенной компания Wildberries & Russ) совместно с туроператором FUN&SUN.

К открытию в отеле провели масштабное обновление жилых корпусов, главного ресторана, лобби и общественных пространств.

Концепция ориентирована на семейную аудиторию: детский клуб TOUCAN от FUN&SUN работает по программе на 14 дней без повторов. Есть детский ресторан, круглосуточный «уголок мамы» для приготовления детского питания, зона со стиральной машиной и сушилкой для детских вещей.

Источник: lenta.ru

Комментарии 6

  • Нет аватара termometrix16.02.26 15:35:01

    + Где-то читал,что та же компания готовит открытие нового отеля и в Турции.

    #1312572
  • Василий Маслов Василий Маслов17.02.26 11:38:58

    Почему не в Крыму?

    #1312619
  • Нет аватара NND17.02.26 13:57:32

    И что в этой новости «сделано у нас»? Люди, которые будут инвестировать в экономику зарубежных стран? Или налоги с выручки этого отеля WB будет платить в российский бюджет?   

    #1312632
    • Clausson Clausson17.02.26 14:53:28

      Налоги платятся по месту регистрации компании, в данном случае в городе Подольске. Капиталы в общем случае вывозятся для того, чтобы получать с них прибыль это общемировая и правильная тенденция.
      Надо уже как-то определиться по жизни, а то когда иностранцы вкладывают в нашу экономику это плохо потому что они выводят прибыль. Когда наши компании вкладывают в проекты за рубежом это плохо потому что выводится капитал… Кругом плохо.    

      #1312636
      • Нет аватара termometrix17.02.26 15:11:43

        Совершенно верно.В том числе российские туроператоры,перевозчики и организаторы платят налоги в российскую казну и всем участникам сети отдыха российских граждан за рубежом с российской стороны.

        Отредактировано: termometrix~15:22 17.02.26
        #1312638
    • Нет аватара termometrix17.02.26 15:09:26
      И что в этой новости «сделано у нас»? Люди, которые будут инвестировать в экономику зарубежных стран? Или налоги с выручки этого отеля WB будет платить в российский бюджет?

      Согласно Вашей логике международные гостиничные сети-сплошные вредители и дураки.То есть, по вашему мнению, американские международные гостиничные сети, такие как «Хилтон» или «Шератон», вредят американской экономике?!

      Отредактировано: termometrix~15:20 17.02.26
      #1312637