«Вайлдбериз» открыл семейный отель в Египте
В Египте 15 февраля открылся и начал принимать гостей первый фирменный отель WB Travel — WB Travel Dreams Vacation. Туристы приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска, Челябинска.
Проект запущен сервисом WB Travel компании РВБ (объединенной компания Wildberries & Russ) совместно с туроператором FUN&SUN.
К открытию в отеле провели масштабное обновление жилых корпусов, главного ресторана, лобби и общественных пространств.
Концепция ориентирована на семейную аудиторию: детский клуб TOUCAN от FUN&SUN работает по программе на 14 дней без повторов. Есть детский ресторан, круглосуточный «уголок мамы» для приготовления детского питания, зона со стиральной машиной и сушилкой для детских вещей.
Фото: Предоставлено компанией Wildberries & Russ
