16 февраля, в рамках празднования 50-летия со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ, в Набережных Челнах состоялось торжественное открытие завода мостов.

Общие инвестиции составили 6,5 млрд рублей, в том числе 5 млрд рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности по специальной программе «Автокомпоненты».

«Производств подобного масштаба как КАМАЗ в мире — единицы. Сегодня мы открываем новый завод — по выпуску мостов. Это масштабный, высокотехнологичный комплекс: 130 тысяч квадратных метров, 11 цехов, 6 тысяч единиц оборудования, 2,8 тысячи новых рабочих мест. Локализация одного из ключевых автокомпонентов устранит потенциальный дефицит в цепочке поставок и сделает российский автопром еще более независимым от внешних факторов»

В знак запуска новой линии мостов руководители нажали символическую кнопку. Предприятие будет выпускать мосты для автомобилей поколения К3, а также для автомобилей нового поколения К5: лёгкие, компактные и с повышенным ресурсом. Реализация проекта позволит обеспечить выпуск ведущих мостов собственного производства для всей линейки автомобилей КАМАЗ.

Флагманские мосты нового поколения для автомобилей КАМАЗ К5 обладают рядом преимуществ на фоне конкурентов. Так, за счёт уникальной технологии получения цельнолитого картера моста, включающей цапфы, тормозные суппорта и кронштейны подвески, увеличена нагрузочная способность. Результаты стендовых испытаний подтверждают долговечность картеров более 6 млн циклов, что превосходит классический штампосварной картер в шесть раз. За счёт применения стенок картера разной толщины удалось снизить вес моста.