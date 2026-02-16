MAX
Есть метка на карте вчера 927
Nelton Новые заводы и цеха

На «КАМАЗе» состоялось торжественное открытие завода мостов

© kamaz.ru

16 февраля, в рамках празднования 50-летия со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ, в Набережных Челнах состоялось торжественное открытие завода мостов.

Общие инвестиции составили 6,5 млрд рублей, в том числе 5 млрд рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности по специальной программе «Автокомпоненты».

© kamaz.ru

«Производств подобного масштаба как КАМАЗ в мире — единицы. Сегодня мы открываем новый завод — по выпуску мостов. Это масштабный, высокотехнологичный комплекс: 130 тысяч квадратных метров, 11 цехов, 6 тысяч единиц оборудования, 2,8 тысячи новых рабочих мест. Локализация одного из ключевых автокомпонентов устранит потенциальный дефицит в цепочке поставок и сделает российский автопром еще более независимым от внешних факторов»

В знак запуска новой линии мостов руководители нажали символическую кнопку. Предприятие будет выпускать мосты для автомобилей поколения К3, а также для автомобилей нового поколения К5: лёгкие, компактные и с повышенным ресурсом. Реализация проекта позволит обеспечить выпуск ведущих мостов собственного производства для всей линейки автомобилей КАМАЗ.

Флагманские мосты нового поколения для автомобилей КАМАЗ К5 обладают рядом преимуществ на фоне конкурентов. Так, за счёт уникальной технологии получения цельнолитого картера моста, включающей цапфы, тормозные суппорта и кронштейны подвески, увеличена нагрузочная способность. Результаты стендовых испытаний подтверждают долговечность картеров более 6 млн циклов, что превосходит классический штампосварной картер в шесть раз. За счёт применения стенок картера разной толщины удалось снизить вес моста.

Источник: kamaz.ru

Комментарии 7

  • Badassgoliath Badassgoliath16.02.26 17:48:56

    Отлично, давно пора!
    Теперь ещё завод трансмиссий-роботов построить надо.

    #1312580
  • Нет аватара elron17.02.26 07:58:03

    не только. нужны ещё системы автономного вождения. надеюсь Камаз и этим озаботится.

    #1312604
  • Nelton Nelton17.02.26 10:15:49

    Один из тех заводов, открытия которого ждал весь 2025 и поставил на 2026 как «наиболее ожидаемые события».

    Итого в РФ за 3 года введено 3 завода ведущих мостов — 2024 у Ростсельмаша, 2025 у Урала, и вот 2026 у КАМАЗа.

    #1312611
    • Нет аватара vlasar17.02.26 12:08:37

      В Чебоксарах запускают производство ведущих мостов для спецтехники
      [ссылки отключены]

      «Муроммашзавод» запустил производство портальных мостов для электробусов КАМАЗ

      Источник: [ссылки отключены]

      Отредактировано: vlasar~12:09 17.02.26
      #1312620
    • Нет аватара alexm17.02.26 13:41:16

      Отлично. Спасибо за информацию!

      #1312629
  • Денис Фролов Денис Фролов17.02.26 10:47:25

    Супер, молодцы — красавцы. Вот что санкции животворящие делают. Такими темпами Камаз построит легковой внедорожник, ну или сделает для него базу, а УАЗ все остальное. Фантазии? А что, а вдруг?))

    Отредактировано: Денис Фролов~10:48 17.02.26
    #1312612
  • Нет аватара alexm17.02.26 13:54:32

    И вот ещё: 26 студентов вузов России стали победителями спецтрека «КАМАЗ» «Транспортный дизайн» федерального конкурса «Дизайн молодых 2025». Они разработали и представили дизайн‑проекты для электробусов, вездеходного транспорта для арктических условий, грузовых автомобилей на основе магистрального тягача, беспилотного пассажирского автобуса, грузового пикапа и гоночного автомобиля.

    И главное, чтобы в 2026 году у КАМАЗА не упали продажи!!!

    #1312631