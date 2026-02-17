Новый корпус Экономического лицея открылся в центре Новосибирска
Старшеклассники экономического лицея, расположенного на улице Крылова в Новосибирске, переехали в новые кабинеты. В понедельник, 16 февраля, открыли второй корпус школы, соединённый с основным зданием тёплым переходом.
В четырёхэтажной пристройке разместили профильные классы, лаборатории, зоны для проектной деятельности и развития инициатив.
Это первый этап масштабной реконструкции образовательного учреждения. Теперь предстоит обновить основное здание и привести оба крыла к единому архитектурному облику.
Напомним, новый блок рассчитан на 250 учеников. Первый этаж отдали под тренажёрный зал с раздевалками, кабинеты химии и биологии с лаборантскими, кабинет социального педагога, медблок и столовую. На втором этаже оборудовали гимнастический зал, студии дизайна и вокала, учебные классы. Третий этаж отвели под физику, информатику и экологию. Также здесь находятся конференц-зал, административные и вспомогательные помещения. Четвёртый этаж предназначен для информатики, радио- и 3D-моделирования, библиотеки, музея, студии телевидения и звукозаписи.
