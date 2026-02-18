Компания «Эволюция морских цифровых технологий» (ЭМЦТ) совместно с партнерами, ООО «Нониус Инжиниринг» и ООО «Строительная дноуглубительная компания» (СДК), завершила разработку пилотной версии дноуглубительного тренажерного комплекса. Презентация проекта состоялась 17 февраля на VIII Дноуглубительном конгрессе в Москве, где посетители смогли лично протестировать комплекс и принять участие в специальных демонстрационных упражнениях.

В основе разработки лежит интеграция специализированного ПО для моделирования дноуглубления, созданного компаниями СДК и «Нониус Инжиниринг», с платформой навигационного тренажера Navigator PRO 6000 от ЭМЦТ (решение сертифицировано Российским морским регистром судоходства (РС) и включено в реестр отечественного ПО Минцифры). Первый в России тренажер для экипажа земснаряда был создан благодаря объединению компетенций ведущих российских компаний, а также методическому опыту, полученному на пилотных курсах повышения квалификации, организованных в 2025 году Институтом дополнительного профессионального образования ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова.

Комплекс предназначен для тренировки навыков личного состава дноуглубительных компаний по эксплуатации земснарядов различных типов. После разработки промышленного образца он станет частью учебно-методической базы для обучения и переподготовки плавсостава.

Основные функциональные возможности комплекса включают:

· Управление земснарядом с ходового мостика в режиме реального времени

· Контроль текущего положения земснаряда с применением современных систем позиционирования

· Управление рабочими устройствами и технологическим оборудованием земснаряда

· Мониторинг и контроль технологического процесса дноуглубления

· Отработка процессов взаимодействия рабочего органа земснаряда с различными типами грунта

Математическое моделирование и реалистичность

Тренажерный комплекс обеспечивает высокоточную модель поведения земснаряда и окружающей обстановки, включая гидродинамическую модель поведения судна на воде, модели водной поверхности, течений и ветра, швартовку и буксировку, поведение якорей на грунте, ледовую обстановку и взаимодействие судна со льдом. Предусмотрена возможность изменения рельефа дна в процессе выполнения упражнений.

Реалистичное воспроизведение окружающей обстановки достигается за счет трехмерной визуализации со сменой времени суток, ночным освещением и детальной проработкой гидрометеорологической обстановки с различными погодными эффектами. Особое внимание уделено физической модели поведения специфических элементов земснаряда: грунтозаборного устройства, свай и пульпопровода.

Важным преимуществом пилотной версии стала возможность интеграции с элементами реального оборудования земснарядов или их программно-аппаратными имитациями. Экраны управления судовыми системами реализованы при помощи многофункционального дисплея PRO-MARINER 5000 MFD, аналогичного устанавливаемым на реальных судах. Такой подход обеспечивает максимальную приближенность обучаемых к условиям эксплуатации реальной техники.

В распоряжении пользователей имеется обширная библиотека готовых районов для внутренних водных путей и морских акваторий России и всего мира. По заданию заказчика могут быть разработаны тренажерные модели любых видов земснарядов и специализированных судов, а также созданы новые районы плавания или внесены корректировки в существующие.

Владимир Пономарев, директор по развитию компании «Эволюция морских цифровых технологий» (ЭМЦТ), подчеркивает, что главная ценность разработки заключается в комплексном подходе: «До настоящего времени комплексных тренажеров для отработки морских дноуглубительных операций в России не существовало. Опираясь на глубокие технологические компетенции партнеров, нам удалось объединить в одной системе как элементы управления дноуглубительным оборудованием так и навигации самой платформы, реализовав таким образом возможность комплексного подхода к обучению операторов. В основе разработки — интеграция навигационного тренажера с детальной математической моделью всех технологических процессов дноуглубления. Обучаемый не просто ведет судно по заданному маршруту, а чувствует поведение грунтозаборного устройства, контролирует автоматику управления сложным оборудованием, взаимодействует с различными типами грунта. Такой подход позволяет подготовить грамотного специалиста, способного управлять сложнейшим механизмом, сводя риски на реальном объекте до минимума, и при этом сократить стоимость самого обучения».

Запущенный в январе 2025 года учебный курс с элементами тренажерной подготовки на базе ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова уже доказал свою востребованность среди специалистов отрасли. Новый тренажер предлагает готовую базу для отработки практических навыков, что выводит обучение дноуглубителей на принципиально иной уровень, полностью исключив риски, связанные с использованием реального дорогостоящего оборудования в учебных целях, и минимизировать простои судов.

О компаниях-разработчиках

ООО «Эволюция морских цифровых технологий» (ЭМЦТ ) — российский разработчик специализированных систем и программного обеспечения для морской отрасли. Основной фокус компании — применение современных технологий искусственного интеллекта, бизнес-аналитики, анализа больших данных, виртуальной и дополненной реальности для создания продуктов в сферах цифровой трансформации и устойчивого развития морской индустрии. Компания предоставляет полный спектр инженерных сервисов: от проектирования и производства до поставки, шефмонтажа, наладки и последующего обслуживания сложных программно-аппаратных комплексов.

ООО «Нониус Инжиниринг» — IT-компания, основанная в 2008 году и базирующаяся в Санкт-Петербурге. Специализируется на разработке средств автоматизации и мониторинга для технического флота, а также на разработке систем позиционирования механизмов на воде и под водой. Компания предлагает программно-аппаратные комплексы для трехмерного позиционирования, учета производительности и дистанционного мониторинга работы различных типов земснарядов. В 2025 году компания оснастила своими комплексами Nonius более 60 единиц дноуглубительной техники. Программное обеспечение компании внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а аппаратные комплексы — в Реестр российской промышленной продукции.

ООО «Строительная дноуглубительная компания» (СДК) — российская дноуглубительная компания, основанная в 2022 году. Специализируется на управлении проектами, связанными с дноуглубительными и гидротехническими работами различных уровней сложности. Компания располагает собственным дноуглубительным флотом в составе более семи судов различного типа.