Спортивный объект получил название «Ясново на спорте». Инвестором выступил известный ульяновский бизнесмен Айрат Сулейманов. Ранее он построил бассейн «Искра» в микрорайоне «Репино», ФОК с бассейном в Ишеевке и ФОК «Добрый китенок» в Засвияжье Ульяновска. Величину вложений предприниматель не называет. По мнению экспертов, новый проект обошелся ему в сумму от 350 млн руб. до 400 млн руб.

Строительство ФОКа началось в 2024 году и продолжалось 19 месяцев. Площадь объекта 5 тыс. кв.м. В комплекс входят два бассейна — большой 25-метровый и малый размером 10×6 метров, а также залы для занятий фитнесом, раздевалки, гардероб, сауна, хамам. Пропускная способность комплекса 300 человек в день. Планируется, что на полную мощность ФОК выйдет в ближайшие месяцы.

Новый объект предназначен не только для занятий плаванием, но и для фитнеса, а также имеется комплекс для восстановления. А фишкой ФОКа «Ясново на спорте» станет индивидуальное парение. Проще говоря, посетители сауны могут воспользоваться услугами профессионального банщика.

Профессиональное сопровождение нового комплекса обеспечивает федерация плавания Ульяновской области. Ее специалисты будут заниматься комплектованием тренерского и инструкторского состава.

Как рассказал порталу 73online.ru Айрат Сулейманов, теперь он планирует возвести еще один ФОК с бассейнами в Заволжском районе Ульяновска. По словам бизнесмена, уже определен участок будущего строительства и идет разработка проектно-сметной документации.