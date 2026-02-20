Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех в преддверии Дня защитника Отечества передал Минобороны России партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Они усовершенствованы с учетом опыта применения в зоне проведения специальной военной операции.

БРЭМ-80 создана на базе шасси танка Т-80 и оснащена мощным газотурбинным двигателем, который гарантирует высокую подвижность.

«Ключевым обновлением стал повышенный уровень защищенности экипажа. Важное конструктивное дополнение — механизированная сцепка. Это устройство позволяет экипажу эвакуировать поврежденную технику, не покидая машину. Спецоборудование машины также включает гидравлические лебедки и сошник-бульдозер для расчистки завалов и фиксации машины при работе. В настоящее время на предприятии-изготовителе освоено серийное производство БРЭМ-80», — сказали в Ростехе.

Машина в одиночку может буксировать не только российские или советские, но и более тяжелые западные танки. В ходе международного конкурса «Рембат-2018» БРЭМ-80 поставила рекорд, продемонстрировав возможность эвакуации шести сцепленных танков Т-80 общим весом более 270 тонн.

«Эвакуационные машины на базе Т-80 могут действовать в любых условиях, а также актуальны в арктических широтах. БРЭМ-80 благодаря газотурбинному двигателю может оперативно запускаться и приступать к выполнению задач даже в самые экстремальные холода», — сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод».