19 февраля в деревне Хорнзор произошло знаменательное событие — распахнул свои двери новый культурно-оздоровительный центр. Это уникальное пространство, где гармонично сочетаются спорт и культура: здесь есть и просторный спортивный зал, и уютный актовый зал со сценой и зрительными креслами.

История этого объекта длилась несколько лет, и благодаря программе инициативного бюджетирования «Твой выбор» строительство было успешно завершено.

Особую значимость центру придает то, что он носит имя Героя России Федора Васильевича Кузьмина. Указом Президента РФ от 6 сентября 1996 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзадания, младшему лейтенанту милиции Федору Кузьмину было присвоено высокое звание посмертно. Важно отметить, что отец Героя — Василий Григорьевич Кузьмин — родился именно в деревне Хорнзор.

На торжественном открытии гости посмотрели видеоролик о Пермском кадетском училище, которое также носит имя Федора Кузьмина.

Праздничную атмосферу создавали яркие выступления: показательные номера кадетов школ округа, творческие коллективы из Канашского и Ибресинского округов, а также ансамбль «Салам» централизованной клубной системы Вурнарского округа.