В Камских Полянах Республики Татарстан открыли спортшколу № 5 после масштабной реконструкции
19 февраля в Камских Полянах после масштабной реконструкции официально открылась спортивная школа № 5, в которой занимаются порядка 500 человек по пяти видам спорта.
Спортшкола значительно преобразилась: здесь заменили инженерные сети, установили современное оборудование, провели отделочные работы, обновили залы, санузлы, душевые и раздевалки. После реконструкции площадь здания увеличилась почти вдвое и теперь составляет около 5 тыс. кв. метров. Всего на эти работы республика выделила 523 млн рублей.
