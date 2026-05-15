Атомщики обновили статор и клапаны турбины на энергоблоке № 1 ВВЭР-1200

Ленинградская АЭС-2 завершила плановый ремонт первого энергоблока с реактором ВВЭР-1200 и вывела его на полную мощность. Работы, включавшие замену статора генератора на усиленную версию и обновление ключевых узлов турбины, выполняли специалисты станции совместно с инженерами «Ленатомэнергоремонта» в течение 60,7 суток.

Инженеры в ходе ремонтной кампании провели комплексную ревизию реакторного, турбинного и электрического оборудования, протестировали герметичность защитной оболочки реактора, заменили часть отработавших топливных кассет и отремонтировали оборудование градирен.

Особое внимание специалисты уделили повышению надёжности генератора: лобовые части обмотки нового статора усилили, что повысило устойчивость к вибрациям и электродинамическим нагрузкам.

Дополнительно обновили регулирующие клапаны высокого давления турбогенератора, которые управляют подачей пара и отвечают за точность регулировки мощности. Для гарантированного охлаждения контура заменили один из четырёх циркуляционных насосов. Все работы нацелены на продление ресурса оборудования и бесперебойную выработку электроэнергии для потребителей Северо-Запада.

Сейчас на площадке Ленинградской АЭС в работе находятся два энергоблока ВВЭР-1200 (№ 1 и № 2) и два блока РБМК-1000 (№ 3 и № 4). Их суммарная нагрузка составляет 4370 МВт. Первые два блока РБМК-1000 выведены из эксплуатации и находятся в стадии консервации.

Накануне «Первый Технический» сообщил, что четвёртый энергоблок Ленинградской АЭС вернулся в работу после ремонта. Специалисты проверили ресурсные характеристики и усилили защиту реактора РБМК-1000 .