Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) отгрузил Минобороны очередную партию зенитных управляемых ракет для комплексов семейства «Панцирь». Отправку приурочили ко Дню защитника Отечества.

В этот раз в войска ушли не только стандартные ракеты, но и зенитные управляемые ракеты ближнего перехвата — их еще называют мини-ЗУР. Благодаря им боекомплект в направляющих пусковых установок можно увеличить с 12 до 48 ракет. Как именно комплектовать установку — только стандартными, только мини или вперемешку — решают исходя из задач.

В Ростехе напомнили , что «Панцири» сейчас работают по самым разным целям. На их счету — перехват ракет ATACMS и Storm Shadow, а также победа в дуэли с высокоскоростной HARM. Новые мини-ракеты, как говорят в корпорации, расширяют возможности комплекса: они эффективны против широкой номенклатуры целей, включая небольшие беспилотники.

Ранее характеристики мини-ЗУР подтвердили в ходе испытаний. Тогда же убедились, что все заложенные технические решения работают правильно.