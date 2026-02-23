MAX
Новые ракеты для «Панцирей» ушли в войска

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) отгрузил Минобороны очередную партию зенитных управляемых ракет для комплексов семейства «Панцирь». Отправку приурочили ко Дню защитника Отечества.

В этот раз в войска ушли не только стандартные ракеты, но и зенитные управляемые ракеты ближнего перехвата — их еще называют мини-ЗУР. Благодаря им боекомплект в направляющих пусковых установок можно увеличить с 12 до 48 ракет. Как именно комплектовать установку — только стандартными, только мини или вперемешку — решают исходя из задач.

В Ростехе напомнили, что «Панцири» сейчас работают по самым разным целям. На их счету — перехват ракет ATACMS и Storm Shadow, а также победа в дуэли с высокоскоростной HARM. Новые мини-ракеты, как говорят в корпорации, расширяют возможности комплекса: они эффективны против широкой номенклатуры целей, включая небольшие беспилотники.

Ранее характеристики мини-ЗУР подтвердили в ходе испытаний. Тогда же убедились, что все заложенные технические решения работают правильно.

    Совершенствуйте, масштабируйте! Ваша работа очень важна в нынешних условиях

    ЗРК «Панцирь-СМД-Е» представляет собой значительный шаг в развитии систем ближней ПВО. Его специализация на борьбе с беспилотниками и массированными атаками делает его незаменимым в современных конфликтах. Упрощённая конструкция и увеличенный боекомплект позволяют ему эффективно заменять целые батареи других ЗРК, что подтверждает его высокий потенциал как на внутреннем, так и на внешнем рынке вооружений.
    Дальность поражения целей варьируется в зависимости от типа ракет:
    Для стандартных ракет 57Э6Е: от 1,2 км до 20 км по дальности и от 15 м до 15 км по высоте. Эти ракеты имеют скорость до 1300 м/c.
    Для мини-ракет ТКБ-1055: от 500 м до 7 км по дальности и от 15 м до 5 км по высоте. Эти ракеты имеют скорость 820 м/с.
    Комплекс оснащён обзорным радаром, многофункциональной радиолокационной системой и электронно-оптической системой, что позволяет обнаруживать и сопровождать до 40 целей одновременно.
    Автоматический режим работы обеспечивает высокую точность и оперативность реакции.
    7Э6Е: Стандартные зенитные управляемые ракеты, предназначенные для поражения крупных целей на средней и малой дальности.
    ТКБ-1055: Малогабаритные ракеты, разработанные для борьбы с различными типами дронов, включая средневысотные разведывательно-ударные класса MALE. Эти ракеты отличаются низкой стоимостью и высокой эффективностью против малоразмерных целей.

