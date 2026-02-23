Новые ракеты для «Панцирей» ушли в войска
Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) отгрузил Минобороны очередную партию зенитных управляемых ракет для комплексов семейства «Панцирь». Отправку приурочили ко Дню защитника Отечества.
В этот раз в войска ушли не только стандартные ракеты, но и зенитные управляемые ракеты ближнего перехвата — их еще называют мини-ЗУР. Благодаря им боекомплект в направляющих пусковых установок можно увеличить с 12 до 48 ракет. Как именно комплектовать установку — только стандартными, только мини или вперемешку — решают исходя из задач.
В Ростехе напомнили, что «Панцири» сейчас работают по самым разным целям. На их счету — перехват ракет ATACMS и Storm Shadow, а также победа в дуэли с высокоскоростной HARM. Новые мини-ракеты, как говорят в корпорации, расширяют возможности комплекса: они эффективны против широкой номенклатуры целей, включая небольшие беспилотники.
Ранее характеристики мини-ЗУР подтвердили в ходе испытаний. Тогда же убедились, что все заложенные технические решения работают правильно.
Комментарии 2