В концерне «Калашников» разработали новый комплекс с управляемыми боеприпасами тактического класса — «КУБ-10МЭ». Это первая в России разработка такого типа с дальностью полета свыше 100 километров. Аппарат сделали в короткие сроки, опираясь на опыт применения подобных боеприпасов в зоне спецоперации.

Как отметили в Калашникове, главные особенности новой системы — оптико-электронная система наведения, которая позволяет поражать движущиеся цели, и усиленная защита от средств радиоэлектронной борьбы и ПВО. Также на борту есть система аэрофото- и видеосъемки с записью получаемой информации.

«КУБ-10МЭ» предназначен для высокоточного удара по разным целям: небронированной и легкобронированной технике, бронетранспортерам, командным пунктам, объектам ПВО и РЭБ, складам, стартовым позициям беспилотников, а также по самолетам и вертолетам на открытых площадках.

Боеприпас может работать на высотах от 80 до 1800 метров, крейсерская скорость — 120 км/ч. Применение возможно днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при ветре с порывами до 10 м/с и температурах от -30 до +40 градусов.